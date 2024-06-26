Актер Журавлев рассказал, почему его перестали звать в кино Актер Журавлев: режиссеры могли перестать звать в кино из-за возраста

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анатолий Журавлев

Режиссеры могли перестать звать актера Анатолия Журавлева в кино из-за возраста, пишет Пятый канал. Как отметил в беседе с изданием сам актер, теперь у него есть возможность часто посещать семью.

Была очень плотная такая работа в кино, на телевидении, в сериалах. И вдруг так, знаете, раз… Чуть-чуть такая остановочка. Я задаю себе вопрос: с чем это связано? Может быть, с возрастом? Я сейчас смотрю в кино, сериалы все-таки действительно очень много используют и приглашают молодых ребят, — объяснил Журавлев.

Несмотря на это актер не ощущает возраста и находится в прекрасной физической форме. Журавлев добавил, что он не пьет алкоголь и не курит, ежедневно делает зарядку и готов к тому, что в любой момент нужно будет сыграть роль, например, брутального качка.

Если ты не работаешь конкретно в кадре, в театре, но ты в тонусе, ты готов, если тебе позвонят и говорят: «А у вас проба завтра». И ты готов к этой пробе. А если до этого сидел такой грустный, ты можешь и не собраться за несколько дней, чтобы подготовить себя, — поделился Журавлев.

Артист отметил, что относится философски к паузе в кино. Сейчас он служит в театре и выступает на различных мероприятиях.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что нужно признать актера Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву иностранными агентами. По его словам, никто не проводил проверки их финансирования за рубежом, однако это следует сделать.