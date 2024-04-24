Ярмольник отреагировал на сообщения о своей госпитализации Ярмольник опроверг сообщения о госпитализации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Леонид Ярмольник

Актер Леонид Ярмольник в беседе с NEWS.ru опроверг сообщение о своей госпитализации. По словам артиста, эти данные не соответствуют действительности.

Это информация фейковая, — заявил Ярмольник.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации Ярмольника и его жены Оксаны в Москве. По данным канала, состояние здоровья супругов начало ухудшаться несколько дней назад.

Mash уточнил, что пара пожаловалась на слабость и сильную головную боль, у женщины давление поднялось до критических значений — 250, из-за чего к ней дважды приезжали врачи скорой помощи. По информации канала, у Ярмольника последние несколько дней наблюдался сильный кашель и повышалось давление, потом оно также достигло критических отметок. Mash добавил, что сейчас супруги находятся в больнице, за их здоровьем наблюдают врачи.

До этого сообщалось, что телеведущему Леониду Якубовичу потребовалась медицинская помощь после финала викторины «Опорный край» в Екатеринбурге. По информации издания, причиной стали боли в спине. Как сообщало издание, накануне викторины телеведущий потянул спину и ему было физически трудно вести церемонию, сразу по завершении мероприятия Якубович обратился к врачам.