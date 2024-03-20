Актер Руденко впервые вышел в свет после скандала с наркотиками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анатолий Руденко, Елена Дудина

Актер Анатолий Руденко впервые вышел в свет после предполагаемого задержания с наркотиками в январе, посетив премьеру второго сезона сериала «Обоюдное согласие» в Москве, передает корреспондент NEWS.ru. На мероприятии артист появился вместе с супругой.

Звезда сериалов «Триггер» и «Каменская» вместе с женой позировал перед фотографами на ковровой дорожке. Однако от общения с прессой Руденко отказался.

По информации Telegram-канала SHOT, вечером 17 января Руденко задержали в Москве. По его данным, когда сотрудники полиции остановили машину, за рулем которой находился другой человек, актер занервничал, чем привлек внимание правоохранителей. Как сообщал SHOT, при себе у Руденко обнаружили пакетик с 0,57 грамма мефедрона, который был приклеен скотчем к паху.

SHOT передал со ссылкой на источник, что в отношении Руденко было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Согласно данным канала, артисту грозит до трех лет лишения свободы, он был отпущен под обязательство о явке.

В начале марта актер Юрий Яковлев, известный по сериалам «Ранетки» и «Папины дочки», рассказал, что после задержания с наркотиками в Москве также был отпущен под обязательство о явке. По словам артиста, никакого свертка с запрещенными веществами он даже не видел, а просто случайно оказался рядом с местом, где нашли закладку.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.