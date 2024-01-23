Актер раскрыл, что помогает фильмам обрести популярность Актер Нигамедзянов: без рекламы фильм может остаться незамеченным

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Аскар Нигамедзянов

Современным фильмам нужна реклама, чтобы обрести популярность, без этого кинокартина может остаться незамеченной, заявил актер Аскар Нигамедзянов. В беседе с «360» артист подчеркнул, что существует большое количество хорошего авторского кино, о котором зритель не знает из-за отсутствия маркетинга.

Мне кажется, фильму нужна хорошая реклама. Правда, без рекламы, к сожалению, сейчас довольно трудно, и кино может остаться незамеченным, потому что много крутого авторского кино, фестивального, о котором далеко не все знают, — пояснил актер.

При этом, по его словам, маркетинг не может гарантировать, что фильм понравится зрителю. Нигамедзянов отметил, что для этого также необходимы хороший сценарий и актуальность. Зрителям должно быть интересно следить за развитием кинокартины.

Если просто так сложилось, что это <...> крутой сценарий, как-то все сложилось, попало в какой-то период времени, когда люди захотели это получать, смотреть, следить за этим, значит, это работает, — заключил артист.

Актер Андрей Чадов ранее пожаловался на дефицит серьезного кино для думающей публики. Артист отметил, что режиссеры снимают «мало исследований человеческой души». По его словам, каждый год появляется огромное количество фильмов, но практически все они «попсовые».