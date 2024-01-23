Актер назвал главную сложность роли Петуха в «Бременских музыкантах» Актер Нигамедзянов: на съемках в роли Петуха превращался в куриный бульон

Фото: Централ Партнершип

Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Актер театра и кино Аскар Нигамедзянов, сыгравший роль Петуха в фильме «Бременские музыканты», рассказал, что на съемках он фактически превращался в «куриный бульон». В беседе с «360» артист пояснил, что маска птицы была липкой, и в костюме было очень жарко.

У меня еще были куриные ноги силиконовые, <...> и под конец съемочного дня у тебя уже куриный бульон, потому что ты, конечно, потеешь и это все непросто, — отметил актер.

По его словам, сложнее всего было работать при съемках в профиль. Это задача сковывала артиста, не давая ему «полноценно существовать».

Нигамедзянов также рассказал, что на пробах ему было необходимо показать очень наглого, самовлюбленного, дерзкого и уверенного в себе Петуха. И актер справился с этой задачей. Свое участие в проекте он назвал «крутым опытом» и огромной ответственностью. По его словам, команда, работавшая над фильмом, понимала, что зритель будет сравнивать новую картину с классическим советским мультфильмом.

Фильм «Бременские музыканты» Алексея Нужного, вышедший в прокат 1 января, вызвал споры. Одни зрители посчитали, что это лучшее, что можно было предложить в новогодние праздники для семейного просмотра, другие назвали его низкокачественным продуктом, в том числе из-за музыкального сопровождения.