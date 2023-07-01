Актер Кондрашов скончался на 26-м году жизни

Актер театра и кино Дмитрий Кондрашов скончался в возрасте 25 лет, сообщает портал «Штуки Дрюки» со ссылкой на его агента Марию Усенко. Причины смерти молодого артиста не раскрываются. Кондрашов известен российскому зрителю по роли в военной драме 2022 года «Через прицел».

Дорогой Дима! Я тебя не забуду, навсегда в моем сердце, мне трудно подобрать слова... правда... ты сверху все знаешь и видишь, ты будешь для меня звездой в небе, второго такого как ты больше нет и не будет, — сказала Усенко.

Кондрашов окончил Московский государственный институт культуры по направлению режиссуры в 2020 году. На экране он дебютировал в 2018 году в детективной мелодраме «Сезон посадок».

Ранее сообщалось, что актер Валерий Громовиков скончался на 78-м году жизни. Артист известен широкому кругу зрителей благодаря ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь», «Не родись красивой» и «Счастливы вместе». Всего в послужном списке Громовикова значатся более 160 фильмов и сериалов.

До этого в Москве на 63-м году жизни умер актер Николай Шатохин, запомнившийся зрителям по ролям в сериалах «Каменская» и «Склифосовский». Артист скончался в больнице из-за COVID-19.