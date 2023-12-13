Актер из сериалов «Доктор Хаус» и «Убойный отдел» умер на 62-м году жизни Американский актер Андре Брауэр умер из-за тяжелой болезни

Фото: Universal Television/Keystone Press Agency/Global Look Press

Андре Брауэр

Американский актер Андре Брауэр, известный по ролям в сериалах «Доктор Хаус» и «Убойный отдел», скончался на 62-м году жизни, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление публициста Дженнифер Аллен. По ее словам, причиной смерти актера стала тяжелая болезнь. У Брауэра остались жена и трое детей.

Андре Брауэр умер в понедельник из-за скоротечной болезни. Ему был 61 год, — говорится в сообщении.

Брауэр родился в 1962 году в Чикаго и получил образование в Стэндфордском университете. Одной из его главных ролей стала роль детектива Фрэнка Пэмблтона в сериале телеканала NBC «Убойный отдел», за которую он получил две премии «Эмми». Кроме того, он сыграл в сериале «Доктор Хаус», где исполнил роль лечащего врача главного героя в психиатрической лечебнице. Брауэр также запомнился зрителям ролями в сериале «Бруклин 9-9» и озвучкой персонажей в различных мультсериалах.

Как сообщалось ранее, российский актер театра и кино Михаил Тощев умер на 61-м году жизни. В его фильмографии насчитывается около 50 ролей, однако наибольшую известность ему принесли роли в сериалах «Дальнобойщики», «Универ. Новая общага», «Перевал Дятлова» и «Интерны». У актера осталась супруга, Лариса Тощева, занимающая должность художественного руководителя творческого коллектива «Девчата».