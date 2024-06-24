Актер из «Пиратов Карибского моря» погиб при нападении акулы Актер из «Пиратов Карибского моря» Тамайо Перри погиб при нападении акулы

Фото: WALT DISNEY PICTURES/MOUNTAIN/PETER/Album/legion-media.ru

Спасатель и актер Тамайо Перри

Спасатель и актер Тамайо Перри, который сыграл в четвертой части серии фильмов «Пираты Карибского моря», умер после нападения акулы, сообщает Sky News. По информации издания, ЧП произошло у острова Оаху на Гавайях.

Источник издания рассказал, что 49-летний Перри скончался на месте происшествия. Его тело без руки и ноги вынесло на берег, после чего мужчину обнаружили местные серферы. Очевидцы позвонили в экстренные службы, после чего на место происшествия прибыли медики, однако спасти артиста не удалось. Отмечается, что сотрудники по безопасности океана предупреждали о хищниках в этом районе.

С 2016 года Перри работал спасателем. Также он снимался в кино, самыми известными работами актера стали сериал «Ангелы Чарли: Полный дроссель» и «Пираты Карибского моря: На странных берегах».

Ранее профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Кирилл Кузищин рассказал, что необходимо помнить некоторые правила, чтобы не стать жертвой акулы. По его словам, не стоит заходить в воду вечером или ночью, а также если есть какие-то повреждения кожных покровов, потому что они быстро привлекут акул, реагирующих на кровь. Если уже стало видно хищника, следует срочно возвращаться к берегу или катеру, добавил биолог.