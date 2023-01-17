Актер из «Мстителей» потеряет ногу или останется инвалидом до конца жизни Radar Online: актеру Marvel Джереми Реннеру собрались ампутировать ногу

Фото: Global Look Press

Джереми Реннер

Актеру Джереми Реннеру, известному по роли Соколиного глаза в фильмах Marvel, могут ампутировать ногу, иначе ему предстоит провести остаток жизни в инвалидном кресле, пишет «Москва 24» со ссылкой на Radar Online. По словам инсайдеров, звезду «Мстителей» уже дважды прооперировали. Реннера остается под вниманием врачей с начала января, актера госпитализировали после того, как он получил травму, попав под колеса снегоуборочной машины.

Его близкие беспокоятся, что повреждение было достаточно значительным, чтобы помешать ему двигаться так, как раньше, и что он может полностью потерять ногу, — сообщил источник.

Медики выразили опасения, что актеру потребуется ампутация ноги, утверждают инсайдеры. По их словам, если не провести операцию, Реннеру придется навсегда пересесть в инвалидное кресло.

Ранее TMZ сообщал, что 1 января звезда «Мстителей» получил серьезные травмы, попав под собственный снегоуборочный комбайн. В результате Реннер потерял много крови, повредил ногу и другие части тела. Сообщалось, что он находится в критическом, но стабильном состоянии. Через несколько дней после аварии травмированный актер опубликовал сефли из больничной палаты.