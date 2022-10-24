Актер из «Американской истории ужасов» погиб в ДТП Американский актер Лесли Джордан погиб в ДТП

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Американский актер Лесли Джордан погиб в результате ДТП в Лос-Анджелесе. Ему было 67 лет. Об этом сообщает телеканал Fox News. Зрителям он наиболее известен по ролям в сериалах «Американская история ужасов» и «Уилл и Грейс».

Мир, определенно, стал сегодня намного более темным местом без любви и света Лесли Джордана, — заявил телеканалу агент актера Дэвид Шол.

По имеющимся данным, трагедия произошла утром 24 октября в районе Голливуд. Автомобиль актера врезался в стену одного из зданий. Информация о происшествии поступила правоохранителям в 08:50 по местному времени (18:50 мск).

Как уточняет TMZ, предположительно, актеру внезапно стало плохо за рулем.

Лесли Джордан за время карьеры снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов. Наиболее известными являются проекты «Американская история ужасов», «Прислуга», «Зовите меня Кэт», «Уилл и Грейс». Также Джордан является автором нескольких книг, включая пьесу «Затерянные в отеле Першинг Пойнт».

20 сентября в ДТП под Ярославлем погиб актер Сергей Пускепалис. По данным МВД, в результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузовика погибли два человека, среди которых был Пускепалис. В качестве основной причины аварии рассматривают неудачный маневр микроавтобуса. По предварительным данным, актер находился в машине, которая пошла на обгон, который привел к ДТП.