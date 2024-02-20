Актер Дронов рассказал, как избавился от «проклятия одной роли» Георгий Дронов: для избавления от образа Кости Воронина понадобилась смелость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Георгий Дронов

Российский актер Георгий Дронов, игравший в течение многих лет Костю Воронина в сериале «Воронины», признался, что этот образ принес ему не только всероссийскую популярность, но и стал его «проклятием», сообщает Пятый канал. По словам актера, сломать этот стереотип и появиться на экране в новом амплуа ему было нелегко.

Как отметил Дронов, для этого понадобилось время и определенная смелость со стороны продюсеров и режиссеров. Актер подчеркнул, что первым увидел в нем многоплановость режиссер Дмитрий Дьяченко, который понял, что артист способен играть не только в комедиях, и утвердил на роль в своем триллере 2023 года «Бешенство». Дронов выразил режиссеру благодарность за это.

«Он отнесся ко мне не как к Косте Воронину, а как к актеру, который просто долгое время играл одну роль. <...> Он понял, что я, слава Богу, могу снимать эту маску и быть совершенно другим», — отметил Дронов.

Звезда 552-серийной комедии «Воронины» Георгий Дронов завоевал сердца зрителей благодаря амплуа мужа-подкаблучника, многодетного отца по имени Костя, который постоянно оказывался в комичных ситуациях. Также Дронов исполнил главную роль в фильме «Бешенство» об эпидемии в тайге, в лентах «Моя мама — шпион», «Сестры-2» и в сериале «Девушки с Макаровым», где сыграл полицейского.