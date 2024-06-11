Актер Брюль раскрыл секрет погружения в роль Лагерфельда Актер Брюль заявил, что испанская кровь помогла ему вжиться в роль Лагерфельда

Фото: IMAGO/Global Look Press

Даниэль Брюль

Актер Даниэль Брюль признался, что вжился в роль модельера Карла Лагерфельда благодаря испанской крови, передает The Guardian. Звезда фильма «Бесславные ублюдки» вспомнил, как исполнял танец матадора, а над ним смеялись коллеги. Делал актер это перед дублем на съемках сериала «Кайзер Карл».

Я подумал: о, это очень мужественный и властный образ, но в то же время очень изящный и женственный. Такой образ я сохранил до конца сериала. Другие актеры смеялись надо мной, когда иногда перед дублем я исполнял танец матадора, но это помогло мне попасть в нужную мелодию, — поделился Брюль.

Актер, имеющий немецко-испанские корник, рассказал, что представлял Лагерфельда матадором в бое с быком. Также он консультировался с другом модельера — художником Патриком Хуркадом. Тот попросил актера отрастить ногти как у Лагерфельда для роли. По словам Брюля, модельер царапал людей «как кошка».

Турецкий актер Керем Бюрсин ранее начал готовиться к съемкам в ремейке российского фильма «Холоп». Звезда сериала «Постучись в мою дверь» известен зрителям по роли Серкана Болата. Ремейк «Холопа» будет называться «Сын богача».