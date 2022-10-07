Актер Борис Галкин предрек рассвет отечественного кино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Галкин

Российский кинематограф ждет расцвет, так как тяжелые события всегда плодотворно отражались на отечественной культуре, заявил актер и режиссер Борис Галкин в комментарии для «Слово и Дело». По его словам, события, которые сейчас происходят на Украине и в России, это то, на что откликнутся по-настоящему творческие люди и создадут новую культуру.

Как эпохи в искусстве появлялись с какими-то серьезными поводами, я думаю, что та трагедия, которая сегодня происходит на Украине и в России, является тем самым серьезным поводом, когда откликнутся настоящие творческие люди. Именно тогда появится новая литература, новый язык, новое кино, — заявил артист.

Галкин добавил, что отечественный кинематограф не обеднел из-за отъезда актеров из страны, это нанесло ущерб в первую очередь их поклонникам и их зрительской аудитории.

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров предсказал остановку кинопроизводства в России из-за дефицита оборудования для съемок. По его словам, в стране вообще не производятся товары и техника для съемок фильмов и сериалов. Он напомнил, что еще в 2014 году говорил о необходимости налаживать отечественное производство такого оборудования, однако сейчас в стране особо нет желающих заняться этой деятельностью. Шахназаров пожаловался, что в отечественной киноиндустрии вообще нет товаров российского производства.