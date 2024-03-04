Кологривого предупредили о возможных последствиях его высказываний Антон Богданов: Никита Кологривый имеет право высказываться о коллегах-актерах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Киноактер Никита Кологривый имеет право критически высказываться в адрес коллег, однако ему нужно быть готовым к тому, что последует ответная реакция, заявил в беседе с «Пятым каналом» актер Антон Богданов. По словам звезды сериала «Реальные пацаны», лично он спокойно относится к критике.

Надо идти от сердца. Если у тебя действительно наболело, а тебя об этом спрашивают, ты имеешь право высказаться. <...> Когда критика не пустая, не просто в формате «я бы сыграл лучше», а конструктивная, то, наверное, и профессиональное сообщество услышит. Возможно, человек, которого закритиковали, может что-то ответить, — подчеркнул Богданов.

Как отмечает издание, Никита Кологривый в последнее время стал героем нескольких скандалов, в частности с Александром Гордоном и Сашей Бортич. Также звезда сериала «Слово пацана» отметился нелестными высказываниями о состоянии российской киноиндустрии.

По словам Богданова, высказанное Кологривым означает, что он так думает, и, возможно, является примером того, что не надо молчать. Но любая полемика не должна превращаться в откровенную ругань, поэтому прежде чем делать резкие заявления, «надо трижды подумать», призвал актер.

Ранее Никита Кологривый заявил в своем Telegram-канале, что против него развернули «проплаченную политику». Артист указал, что его пытаются «сбить» с тех мест, которые он заработал честным трудом, и втянуть его в «некрасивые вещи».