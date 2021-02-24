Агент Депардье прокомментировал обвинение актёра в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/8e219470-76a6-11eb-8114-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Дело об изнасиловании и сексуальных домогательствах на актёра Жерара Депардье не дополнилось новыми деталями, а старые артист уже опровергал, заявил его агент Арно Фрилле.

Конечно, он (Депардье. — NEWS.ru) полностью опровергает [обвинения]. Это было два года назад, и это возобновляется сейчас. <...> То, что объявили в СМИ, это продолжение старой истории, — сказал он.

Фрилле подчеркнул, что предъявление обвинения не исключает презумпцию невиновности. Кроме того, новый запуск этого дела не оправдан, так как ранее оно было закрыто следствием и с тех пор в нём не появилось новых деталей, передаёт РИА Новости.

Это очень печально и омрачает жизнь артистов, на имени и славе которых пытаются нажиться для своей славы и пользы. Шоу-бизнес. Депардье никогда не отличался имиджем ловеласа или дамского угодника, — заключил он.

Накануне агентство AFP со ссылкой на источники сообщило, что Депардье 16 декабря 2020 года предъявили обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании. В качестве истицы выступает молодая актриса. Она обвинила Депардье в домогательствах ещё летом 2018 года.

Правоохранительные органы начали следствие, однако не нашли состава преступления. Сам актёр все заявления девушки опровергал. В июне 2019 года следствие прекратили.

Прокуратура Парижа в августе 2020 года направила запрос о возобновлении дела. В октябре судебный следователь вновь взялся за расследование, писал NEWS.ru.