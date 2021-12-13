Адвокат назвал наследников Сергея Соловьёва

Адвокат Тимур Маршанин предположил, кому может достаться наследство режиссёра Сергея Соловьёва. По его словам, наследниками первой очереди являются дети и супруги, второй — братья, сёстры, бабушки и дедушки, сообщает Teleprogramma.pro.

По закону, при вступлении в права наследства наследники берут на себя обязательства по имеющимся долгам. Люди думают, что будут жить вечно, поэтому очень часто не оставляют завещания. И наследниками становятся по закону не только наследники первой очереди, но и иждивенцы. Это несовершеннолетние дети, которых содержал скончавшийся, родители, инвалиды и другие недееспособные люди, — пояснил юрист.

Если Соловьёв не оставил завещания, куда он мог бы кого-то вписать, то всё наследство, как и авторские права, должны достаться его дочери Анне Друбич. Дело в том, что сын Соловьёва Дмитрий от второго брака режиссёра с Натальей Кушнерёвой, умер в прошлом году.

СМИ ещё в январе сообщали о срочной госпитализации Соловьёва с диагнозом ишемический инсульт. Однако, бывшая жена кинодеятеля Татьяна Друбич опровергла эту информацию и заявила, что он лежал в больнице «по пустяковой причине», а в реанимацию попал из-за высокой температуры.

За несколько дней до госпитализации Соловьёв перенёс операцию на ноге. После смерти сына состояние здоровья режиссёра ухудшилось, у него обострился диабет, он лёг в больницу для очистки трофической язвы.

Ранее сообщалось, что причиной смерти режиссёра Сергея Соловьёва стали проблемы с сердцем. Об этом сообщили во Всероссийском государственном институте кинематографии.