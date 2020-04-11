Адвокат дал совет Муцениеце после её слов об избиении мужем

https://static.news.ru/photo/51932c66-7b8a-11ea-86b2-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный и Агата Муцениеце Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал заявление актрисы Агаты Муцениеце о насилии со стороны её супруга, актёра Павла Прилучного. По его словам, подобное поведение мужа является недопустимым.

Жорин считает, что актрисе следует прийти в себя и с «холодной головой» решать, что делать дальше.

Если супруг действительно представляет опасность физическую для Агаты и детей, то необходимо уехать, — заявил адвокат в интервью Пятому каналу.

Он добавил, что в ситуации, когда отношения между супругами серьёзно испорчены, правильным решением является развод.

Лучший вариант — договориться полюбовно. Тогда, может быть, кроме расторжения брака в суде будет нечего рассматривать, — отметил адвокат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Агата Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом. Актриса вышла на связь с телефона своей мамы. По её словам, Павел ведёт себя неадекватно. Сидя дома в самоизоляции, он стал много пить и всё чаще срываться на детей.