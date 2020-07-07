Adobe объявил первый виртуальный фестиваль сток-фильмов

https://static.news.ru/photo/6db0bd88-c12a-11ea-bdb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американская компания Adobe, разрабатывающая программное обеспечение, объявила о проведении фестиваля короткометражных фильмов, созданных из видеоматериалов, хранящихся на стоковом сервисе корпорации.

Таким образом представители Adobe захотели показать изобретательность, которой кинематографисты могут похвастаться даже, когда нет возможности проводить свои съёмки из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Hollywood Reporter.

Творчество никогда не перестаёт двигаться, независимо от обстоятельств, — говорится в официальном заявлении корпорации.

В фестивале примут участие авторы из Японии, Хорватии, Турции, Израиля и Канады. Всем им дали пять дней на то, чтобы создать картины исключительно из активов Adobe Stock. Смотр начнётся 15 июля на сайте и YouTube-канале компании.

Как писал NEWS.ru, американская исполнительница Стефани Джерманотта, известная как Леди Гага, объявила конкурс рисунков по мотивам своего альбома Chromatica. Состязание проходит в сотрудничестве с компанией Adobe. Специально для мероприятия вышли фотографии, логотипы, типографика и иллюстрации, сопровождающие альбом. С их помощью конкурсанты смогут придумывать свои варианты работ.