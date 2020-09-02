Адам Драйвер снимется в триллере от сценаристов «Тихого места»

Американский актёр Адам Драйвер сыграет в триллере «65», сценарий к которому напишут авторы хоррора «Тихое место» Скотт Бек и Брайан Вудс. Артист широко известен по роли Кайло Рена в фильмах вселенной «Звёздных войн».
Бек и Вудс также
Производством фильма займутся кинокомпания Сэма Рэйми Raimi Productions, а также Beck/Woods. Съёмки должны начаться после того, как Драйвер закончит работу над картиной «Последняя дуэль» британца Ридли Скотта.
В феврале появились кадры со съёмочной площадки «Последней дуэли». Вместе с Драйвером на снимках появились Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, которые также написали сценарий фильма, писал NEWS.ru.
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