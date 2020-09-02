Адам Драйвер снимется в триллере от сценаристов «Тихого места»

https://static.news.ru/photo/d89679d6-ecfd-11ea-91fc-fa163e074e61_660.jpg Адам Драйвер Фото: Nick Agro/AdMedia/Global Look Press

Американский актёр Адам Драйвер сыграет в триллере «65», сценарий к которому напишут авторы хоррора «Тихое место» Скотт Бек и Брайан Вудс. Артист широко известен по роли Кайло Рена в фильмах вселенной «Звёздных войн».

Бек и Вудс также выступят режиссёрами картины, сообщает Deadline. Драйвер исполнит роль опиоидного наркомана, попавшего в «катастрофическую аварию», в которой выжила только 9-летняя девочка. Создатели ленты отметили, что в сюжете будет «сверхъестественный поворот».

Производством фильма займутся кинокомпания Сэма Рэйми Raimi Productions, а также Beck/Woods. Съёмки должны начаться после того, как Драйвер закончит работу над картиной «Последняя дуэль» британца Ридли Скотта.

В феврале появились кадры со съёмочной площадки «Последней дуэли». Вместе с Драйвером на снимках появились Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, которые также написали сценарий фильма, писал NEWS.ru.