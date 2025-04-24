«Офицеры России» просят исключить сериал «Штрафбат» из сетки вещания телеканала «Победа», следует из письма главы президиума организации Героя России Сергея Липового к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. Ветераны утверждают, что показанная отправка штрафников на разведку через линию фронта — «это абсолютная ложь», пишет Telegram-канал Baza.
Фальсификация исторических реалий проявляется в этом фильме неоднократно. Командный состав якобы назначается из числа самих штрафников, что никогда не практиковалось; эпизод с всеобщей пьянкой перед боем — вообще полная ложь, — отметил Липовой.
Глава «Офицеров России» заявил, что мораль «Штрафбата» вызывает вопросы. Почти все советское руководство в сериале показано в отрицательном свете, в то время как штрафники представлены исключительно положительными героями. Особенно спорными кажутся моменты, когда криминальные персонажи выступают моральными авторитетами, уточнил Липовой.
Сериал «Штрафбат» снят в 2004 году. Автор сценария Эдуард Володарский отмечал, что в своей работе опирался на воспоминания участников штрафбата. Режиссер Николай Досталь в свою очередь пояснил, что в съемках не участвовали военные консультанты, поскольку команда не хотела подвергать их возможным обвинениям и взяла всю ответственность на себя.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что поездки по местам боев, создание выставок, посещение музеев и поисковые работы помогут сохранить память о Великой Отечественной войне среди подростков. Он подчеркнул, что личное участие молодежи в изучении истории войны играет в данном случае ключевую роль.