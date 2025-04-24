«Абсолютная ложь»: возмущенные ветераны просят «отменить» сериал «Штрафбат» «Офицеры России» потребовали убрать сериал «Штрафбат» из сетки вещания «Победы»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой

«Офицеры России» просят исключить сериал «Штрафбат» из сетки вещания телеканала «Победа», следует из письма главы президиума организации Героя России Сергея Липового к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. Ветераны утверждают, что показанная отправка штрафников на разведку через линию фронта — «это абсолютная ложь», пишет Telegram-канал Baza.

Фальсификация исторических реалий проявляется в этом фильме неоднократно. Командный состав якобы назначается из числа самих штрафников, что никогда не практиковалось; эпизод с всеобщей пьянкой перед боем — вообще полная ложь, — отметил Липовой.

Глава «Офицеров России» заявил, что мораль «Штрафбата» вызывает вопросы. Почти все советское руководство в сериале показано в отрицательном свете, в то время как штрафники представлены исключительно положительными героями. Особенно спорными кажутся моменты, когда криминальные персонажи выступают моральными авторитетами, уточнил Липовой.

Сериал «Штрафбат» снят в 2004 году. Автор сценария Эдуард Володарский отмечал, что в своей работе опирался на воспоминания участников штрафбата. Режиссер Николай Досталь в свою очередь пояснил, что в съемках не участвовали военные консультанты, поскольку команда не хотела подвергать их возможным обвинениям и взяла всю ответственность на себя.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что поездки по местам боев, создание выставок, посещение музеев и поисковые работы помогут сохранить память о Великой Отечественной войне среди подростков. Он подчеркнул, что личное участие молодежи в изучении истории войны играет в данном случае ключевую роль.