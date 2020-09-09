90 лет со дня рождения Надежды Румянцевой: фотогалерея

Надежду Румянцеву в СССР знали все. После роли в фильме «Королева бензоколонки», который вышел на советский экран в 1962 году, она стала мегазвездой. А до этого были «Девчата» и «Неподдающиеся» — они были очень популярны у граждан нашей страны. Но именно роль Людмилы Добрыйвечер стала визитной карточкой актрисы. Надежда Румянцева в своих работах тех лет воплощала образ немного наивной, доброй, но решительной и смекалистой девчонки — тот тип девушки, которых были миллионы в СССР — очень узнаваемый образ. Потом были и другие роли — «Женитьба Бальзаминова» и «Крепкий орешек», актриса много занималась озвучанием, однако кажется, что звёздный час Надежды навсегда закрепил за ней амплуа королевы 60-х — веселой и жизнерадостной девушки.
Надежда Румянцева — Заслуженная артистка РСФСР (1963), Народная артистка РСФСР (1991), призёр международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе (1962) за лучшую женскую роль («Девчата»).
Кадр из фильма «Девчата»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Навстречу жизни»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Неподдающиеся»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Неподдающиеся»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Королева бензоколонки»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Крепкий орешек»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Тайна, известная всем»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Чудная долина»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Нечаянная радость»
kinopoisk.ru
kinopoisk.ru
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