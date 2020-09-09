90 лет со дня рождения Надежды Румянцевой: фотогалерея

Надежду Румянцеву в СССР знали все. После роли в фильме «Королева бензоколонки», который вышел на советский экран в 1962 году, она стала мегазвездой. А до этого были «Девчата» и «Неподдающиеся» — они были очень популярны у граждан нашей страны. Но именно роль Людмилы Добрыйвечер стала визитной карточкой актрисы. Надежда Румянцева в своих работах тех лет воплощала образ немного наивной, доброй, но решительной и смекалистой девчонки — тот тип девушки, которых были миллионы в СССР — очень узнаваемый образ. Потом были и другие роли — «Женитьба Бальзаминова» и «Крепкий орешек», актриса много занималась озвучанием, однако кажется, что звёздный час Надежды навсегда закрепил за ней амплуа королевы 60-х — веселой и жизнерадостной девушки.