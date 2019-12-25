Чёрная широкополая шляпа, голубой зенитовский шарф и, конечно, усы — неизменные атрибуты нынешнего имиджа Михаила Боярского. 26 декабря главному мушкетёру России исполнилось 70 лет.

За свою карьеру он сыграл множество ролей как в театре, так и в кино, однако звёздный час актёра настал именно после роли Д’Артаньяна. Первоначально режиссёр картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич планировал доверить Михаилу Боярскому роль графа Рошфора, позднее — Атоса или Арамиса. Главную же роль актёр получил благодаря ходатайству композитора Максима Дунаевского.

Большой популярностью пользовался и образ шевалье де Брильи, созданный актёром в фильмах Светланы Дружининой о приключениях гардемаринов. Но помимо актёрского таланта Боярский известен и запоминающимся тембром голоса. За свою карьеру Михаил Боярский записал более 600 песен, многие из которых стали народными хитами. В 2011 году он даже принимал участие в рок-фестивале Kubana на побережье Чёрного моря.

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