Чёрная широкополая шляпа, голубой зенитовский шарф и, конечно, усы — неизменные атрибуты нынешнего имиджа Михаила Боярского. 26 декабря главному мушкетёру России исполнилось 70 лет.
За свою карьеру он сыграл множество ролей как в театре, так и в кино, однако звёздный час актёра настал именно после роли Д’Артаньяна. Первоначально режиссёр картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич планировал доверить Михаилу Боярскому роль графа Рошфора, позднее — Атоса или Арамиса. Главную же роль актёр получил благодаря ходатайству композитора Максима Дунаевского.
Большой популярностью пользовался и образ шевалье де Брильи, созданный актёром в фильмах Светланы Дружининой о приключениях гардемаринов. Но помимо актёрского таланта Боярский известен и запоминающимся тембром голоса. За свою карьеру Михаил Боярский записал более 600 песен, многие из которых стали народными хитами. В 2011 году он даже принимал участие в рок-фестивале Kubana на побережье Чёрного моря.
NEWS.ru собрал фотографии ярких образов, созданных народным артистом РСФСР.
Global Look Press
Global Look Press
Global Look Press
Global Look Press
Global Look Press
Global Look Press
Кадр из сериала «Гардемарины, вперед!»
kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»
kinopoisk.ru
ТАСС
РИА Новости
РИА Новости
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