60-летний Брэд Питт впервые вышел в свет после слухов о пластике

Фото: Jason Pohuski / Bmr/Global Look Press

Брэд Питт

Американский актер и продюсер Брэд Питт, которого не так давно заподозрили в пластических операциях, появился на премьере фильма «Боб Марли: Одна любовь», состоявшейся в театре Regency Village в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail. Артист позировал для фотографов вместе с Кингсли Бен-Адиром, исполнившим главную роль в картине.

60-летний Питт выбрал для премьеры черные классические штаны и рубашку с длинными рукавами, а также туфли в тон. Издание обратило внимание на его вьющиеся волосы, которые были осветлены до песочного оттенка, его брови были подкрашены в тот же цвет.

Ранее специалист по пластической хирургии из Великобритании Джонни Беттеридж предположил, что голливудский актер Брэд Питт сделал подтяжку лица. В набирающем популярность в социальных сетях видео хирург рассказал, что на это указывают снимки с артистом.

Беттеридж сравнил фотографии актера в 2020 и 2023 годах. Он указал, что у Питта появился шрам на ухе, который может свидетельствовать о факте проведения операции по круговой подтяжке лица. Стоимость такого хирургического вмешательства составляет около $130 тысяч, или почти 12 млн рублей. Также доктор отметил, что на свежих снимках у артиста нет тех признаков старения, которые есть на более старых фото.