Ван Дамму 60: лучшие фото звезды боевиков нашего детства

Американскому актёру, режиссёру, сценаристу, постановщику боевых сцен и продюсеру Жан-Клоду Ван Дамму исполняется 60 лет. В кино Ван Дамм пришёл из спорта, как и многие другие артисты его поколения. В возрасте десяти лет будущая кинозвезда начал заниматься карате, овладев также ещё четырьмя видами боевых искусств: кикбоксинг, муай тай, кунг-фу и тхэквондо. В течение пяти лет занимался классическим балетом. В 16 лет занял место в сборной Бельгии по карате, в составе которой стал чемпионом Европы и получил чёрный пояс. Общий рекорд Ван Дамма — 20-2 (20 побед — 13 нокаутов и 7 технических нокаутов — и 2 поражения по решению судей).
Культурист, мастер боевых искусств стал звездой боевиков 80-х. Артист сыграл более чем в 50 фильмах, среди которых такие известные, как «Кровавый спорт» (1988), «Кикбоксер» (1989), «Самоволка» (1990), «Ордер на смерть» (1990), «Двойной удар» (1991), «Универсальный солдат» (1992), «Некуда бежать» (1993), «Трудная мишень» (1993), «Патруль времени» (1994), «Уличный боец» (1994).
«Кровавый спорт», 1988 год
imago stock&people/Global Look Press
«Кикбоксер», 1989 год
imago-images.de/Global Look Press
«Ордер на смерть», 1990 год
imdb.com
«Самоволка», 1990 год
imdb.com
«Двойной удар», 1991 год
imdb.com
«Универсальный солдат», 1992 год
imdb.com
«Трудная мишень», 1993 год
imdb.com
«Уличный боец», 1994 год
PLANET PHOTOS/Global Look Press
«Максимальный риск», 1996 год
KPA/Global Look Press
«В поисках приключений», 1996 год
imdb.com
«Колония», 1997 год
KPA/Global look Press
«Взрыватель», 1998 год
KPA/Global Look Press
«Репликант», 2001 год
imdb.com
«Универсальный солдат 3. Возрождение», 2009 год
Foresight UnlimitedZUMAPRESS.com/Global Look Press
«Неудержимые 2», 2012 год
Millennium FilmsZUMAPRESS/Global Look Press
Жан-Клод Ван Дамм в прямом эфире демонстрирует свой знаменитый шпагат между двумя грузовиками Volvo Trucks
PLANET PHOTOS/Global Look Press
«Орлиный путь», 2014 год
imdb.com
«Чёрные воды», 2018 год
imdb.com