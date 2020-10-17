Ван Дамму 60: лучшие фото звезды боевиков нашего детства

Американскому актёру, режиссёру, сценаристу, постановщику боевых сцен и продюсеру Жан-Клоду Ван Дамму исполняется 60 лет. В кино Ван Дамм пришёл из спорта, как и многие другие артисты его поколения. В возрасте десяти лет будущая кинозвезда начал заниматься карате, овладев также ещё четырьмя видами боевых искусств: кикбоксинг, муай тай, кунг-фу и тхэквондо. В течение пяти лет занимался классическим балетом. В 16 лет занял место в сборной Бельгии по карате, в составе которой стал чемпионом Европы и получил чёрный пояс. Общий рекорд Ван Дамма — 20-2 (20 побед — 13 нокаутов и 7 технических нокаутов — и 2 поражения по решению судей).