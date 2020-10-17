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«Кикбоксер», 1989 год
Кино

Ван Дамму 60: лучшие фото звезды боевиков нашего детства

08:00, 18 октября 2020 14
Фото: imago-images.de/Global Look Press

Американскому актёру, режиссёру, сценаристу, постановщику боевых сцен и продюсеру Жан-Клоду Ван Дамму исполняется 60 лет. В кино Ван Дамм пришёл из спорта, как и многие другие артисты его поколения. В возрасте десяти лет будущая кинозвезда начал заниматься карате, овладев также ещё четырьмя видами боевых искусств: кикбоксинг, муай тай, кунг-фу и тхэквондо. В течение пяти лет занимался классическим балетом. В 16 лет занял место в сборной Бельгии по карате, в составе которой стал чемпионом Европы и получил чёрный пояс. Общий рекорд Ван Дамма — 20-2 (20 побед — 13 нокаутов и 7 технических нокаутов — и 2 поражения по решению судей).

Культурист, мастер боевых искусств стал звездой боевиков 80-х. Артист сыграл более чем в 50 фильмах, среди которых такие известные, как «Кровавый спорт» (1988), «Кикбоксер» (1989), «Самоволка» (1990), «Ордер на смерть» (1990), «Двойной удар» (1991), «Универсальный солдат» (1992), «Некуда бежать» (1993), «Трудная мишень» (1993), «Патруль времени» (1994), «Уличный боец» (1994).

«Кровавый спорт», 1988 год

imago stock&people/Global Look Press

«Кикбоксер», 1989 год

imago-images.de/Global Look Press

«Ордер на смерть», 1990 год

imdb.com

«Самоволка», 1990 год

imdb.com

«Двойной удар», 1991 год

imdb.com

«Универсальный солдат», 1992 год

imdb.com

«Трудная мишень», 1993 год

imdb.com

«Уличный боец», 1994 год

PLANET PHOTOS/Global Look Press

«Максимальный риск», 1996 год

KPA/Global Look Press

«В поисках приключений», 1996 год

imdb.com

«Колония», 1997 год

KPA/Global look Press

«Взрыватель», 1998 год

KPA/Global Look Press

«Репликант», 2001 год

imdb.com

«Универсальный солдат 3. Возрождение», 2009 год

Foresight UnlimitedZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Неудержимые 2», 2012 год

Millennium FilmsZUMAPRESS/Global Look Press

Жан-Клод Ван Дамм в прямом эфире демонстрирует свой знаменитый шпагат между двумя грузовиками Volvo Trucks

PLANET PHOTOS/Global Look Press

«Орлиный путь», 2014 год

imdb.com

«Чёрные воды», 2018 год

imdb.com

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