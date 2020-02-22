https://static.news.ru/photo/d14ed4a0-55ab-11ea-b611-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Американский режиссёр Квентин Тарантино и его супруга Даниэла Пик стали родителями.

35-летняя актриса подарила, по некоторым данным, сына своему 56-летнему возлюбленному. Роды прошли в частной клинике Тель-Авива, сообщило «Вести Израиль».

Тарантино и Пик стали мужем и женой в 2018 году. Для обоих этот брак первый.

Как писал NEWS.ru, Квентин Тарантино планирует снять мини-сериал на основе вымышленного телешоу «Закон охоты» из его фильма «Однажды... в Голливуде». Главным героем станет охотник за преступниками Джейк Кахилл, роль которого исполнил Рик Далтон, сыгранный Леонардо Ди Каприо.