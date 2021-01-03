2020 год стал рекордным по числу снятых женщинами блокбастеров

https://static.news.ru/photo/433d8858-4df5-11eb-a35c-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Фото: DC Entertainment

Аналитики Центра изучения женщин в кино и на телевидении при Университете Калифорнии в Сан-Диего выяснили, что среди 100 самых кассовых фильмов 2020 года 16% сняли режиссёры-женщины. Этот показатель оказался рекордным.

Как пишет Variety, в 2019 году женщины сняли 12% блокбастеров, в 2018-м — 4%. «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» от Кэти Янь вошли в десятку самых кассовых картин года, фильм «Чудо-женщина: 1984» режиссёра Патти Дженкинс оказался в двадцатке.

Установить ещё более впечатляющий рекорд женщинам-киноделам помешала пандемия COVID-19. Из-за неё был отложен выход фильмов «Чёрная вдова» Кейт Шортланд и «Вечные» Хлои Чжао. Зрители смогут увидеть эти работы в 2021 году.

В 2020 году доля женщин сред продюсеров составила 28%, среди исполнительных продюсеров — 21%, среди монтажёров — 18%, среди сценаристов — 12%. Меньше всего женщин было среди операторов — только 3%.

В фильмах, вышедших в 2019 году, согласно данным учёных из Университета Калифорнии, было рекордное число женщин — главных героинь.

В июне 2020 года американский предприниматель Мэри Уэллс Лоуренс стала первой женщиной, получившей награду «Лев Святого Марка», которую учредили на фестивале «Каннские львы», передавал NEWS.ru. Награду вручают за вклад в киноиндустрию.