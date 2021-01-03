2020 год стал рекордным по числу снятых женщинами блокбастеров

Аналитики Центра изучения женщин в кино и на телевидении при Университете Калифорнии в Сан-Диего выяснили, что среди 100 самых кассовых фильмов 2020 года 16% сняли режиссёры-женщины. Этот показатель оказался рекордным.
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Установить ещё более впечатляющий рекорд женщинам-киноделам помешала пандемия COVID-19. Из-за неё был отложен выход фильмов «Чёрная вдова» Кейт Шортланд и «Вечные» Хлои Чжао. Зрители смогут увидеть эти работы в 2021 году.
В 2020 году доля женщин сред продюсеров составила 28%, среди исполнительных продюсеров — 21%, среди монтажёров — 18%, среди сценаристов — 12%. Меньше всего женщин было среди операторов — только 3%.
В фильмах, вышедших в 2019 году, согласно данным учёных из Университета Калифорнии, было рекордное число женщин — главных героинь.
В июне 2020 года американский предприниматель Мэри Уэллс Лоуренс стала первой женщиной, получившей награду «Лев Святого Марка», которую учредили на фестивале «Каннские львы», передавал NEWS.ru. Награду вручают за вклад в киноиндустрию.