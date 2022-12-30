«112»: режиссер Мирошниченко заявил об уничтожении файлов студии «Остров»

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Сергей Мирошниченко

Режиссер-документалист, учредитель и художественный руководитель студии «Остров» Сергей Мирошниченко заявил, что неизвестный уничтожил файлы на серверах киностудии, сообщает Telegram-канал «112». Пропали материалы по проектам «История российских тюрем», «Специальная Олимпиада России» и «Рожденные в СССР. 35 лет».

По сведениям канала, следователи проводят проверку по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.

Студия «Остров» была основана в 1999 году. Наибольшую известность ей принести такие проекты, как «Кресты», «Рожденные в СССР» и «Георгий Жженов. Русский крест».

Ранее в компании «Ситимобил» произошла утечка данных, которая привела к тому, что в публичный доступ попали в том числе обезличенные номера телефонов, количественные показатели поездок пользователей сервиса и паспортные данные водителей.

Данные клиентов сети «ВкусВилл» также оказались в открытом доступе, включая телефоны, адреса электронной почты и четыре цифры номера банковской карты. Уязвимости удалось устранить в первые часы после обнаружения утечки. Кроме того, были приняты все возможные меры, чтобы обезопасить ресурсы.