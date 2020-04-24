10-летняя российская актриса снимется в проекте американского канала Hulu

https://static.news.ru/photo/cfc943c6-8635-11ea-821f-fa163e074e61_660.jpg Марта Тимофеева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская 10-летняя актриса Марта Тимофеева снимется в американском сериале «Тайное общество мистера Бенедикта» производства компаний Hulu и 20th Century Fox. Она известна по работе в многосерийном проекте «Звоните ДиКаприо!» и фильме «Время первых».

В основу сюжета будущего шоу лёг цикл из четырёх книг английского писателя Трентона Ли Стюарта, вышедших в период с 2007 по 2012 год, сообщает Deadline. Сериал расскажет о четырёх сиротах, обладающих разными талантами. Детей забирает к себе домой эксцентричный меценат мистер Бенедикт. С их помощью он планирует выполнить секретную миссию.

Экранизацией займутся Мэтт Манфреди и Фил Хэй, известные по работе над «Битвой титанов» и «Призрачным патрулем». Съёмки запланированы на 2020 год. Тимофеевой досталась роль Констанс — девочки, пишущей стихи.

Как писал NEWS.ru, вышел новый трейлер сериала канала Hulu «Великая», рассказывающего о Екатерине II и её муже, императоре Петре III. Премьера проекта намечена на 15 мая.