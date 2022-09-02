$1 млрд и гора упреков: каким вышел сериал «Властелин колец: Кольца власти» Еще до премьеры поклонники оригинальных фильмов выдвинули к сериалу массу претензий. Насколько они объективны?

Фото: imdb.com

На стриминговой платформе Amazon Prime Video вышли первые эпизоды нового сериала «Властелин колец: Кольца власти». В основу сюжета вновь легла культовая серия книг английского писателя Джона Толкина о Средиземье. Только режиссером выступил не автор знаменитой франшизы Питер Джексон, а малоизвестная тройка: Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром, Уэйн Йип. Еще до выхода первых серий поклонники оригинальных фильмов выдвинули массу претензий к сериалу. Насколько они объективны — в материале NEWS.ru.

О чем первые эпизоды «Колец власти»

Сериал показывает зрителям историю того, что было за тысячу лет до сюжета, рассказанного в «Хоббите» и «Властелине колец» Питера Джексона. Приключения Бильбо и Фродо относятся к Третьей эпохе, в то время как Толкин описывает в книгах еще две предшествующие. Писатель довольно точно определил временные границы исторических периодов, но не слишком точно описал события, чем активно пользуется сейчас Amazon.

Основной многовековой эпос описан в небольшой книге «Сильмариллион» (The Silmarillion). Кроме того, сохранилось множество дневников и писем писателя, в которых он дополнял известные факты о первых эпохах. В первом сезоне зрители увидят четыре основных события Второй эпохи: возвышение Саурона, создание Колец власти, которые впоследствии станут единым мощным кольцом, падение островного государства Нуменор и последний Союз людей и эльфов.

В первых эпизодах — бурные дни Второй эпохи Средиземья. После бесчисленных лет жестокого кровопролития, устроенного первым Темным Лордом Морготом, эльфы, люди и гномы решают, что наступил долгожданный мир. Каждый народ многое потерял в войне, но шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей уделяют особое внимание эльфам. Некоторые из них уже знакомы поклонникам Средиземья. Это эльфийка Галадриэль, которую в оригинальной трилогии сыграла Кейт Бланшетт, и будущий король эльфов Элронд, известный в исполнении Хьюго Уивинга.

Зритель видит Галадриэль (Морфидд Кларк) еще до того, как она стала Владычицей Лотлориена. Пока она ведет беззаботную, живописную и почти бессмертную жизнь в стране Валинор. Это волшебное место, на изучение которого Кольцам власти требуется удивительно много времени. Как и все эльфы, Галадриэль любит красоту природы. Ее понимание мира гораздо более тонкое, чем у других существ. Особенно у людей, которые просто не прожили достаточно долго, чтобы обладать знаниями эльфов.

Многое в «Кольцах власти» рассказывается с точки зрения эльфов. В то время ни Галадриэль, ни ее хороший друг Элронд (Роберт Арамайо) еще не стали легендами Средиземья. Сериал представляет их сложными, многогранными созданиями, а не потусторонними бродягами, окутанными тайной, какими их видят уже в трилогии Джексона.

В первых эпизодах «Колец власти» насыщенную историческую фактуру Толкина сужают до нескольких минут. Поначалу кажется, что шоураннеры сами не знают, на чем хотят сосредоточиться. Но такая динамика помогает представить, как эльфы чувствуют и воспринимают время. Ведь они гораздо живучее, чем другие расы.

Точная форма и природа нового зла становятся всё более ясными по мере того, как «Кольца власти» вводят всё больше оригинальных персонажей, таких как Сильван эльф Арондир (Исмаэль Круз Кордова), человек-аптекарь Бронвин (Назанин Бониади) и Эланор Нори Брендифут (Маркелла Кавена), предприимчивая Харфут. Хотя ни один из этих персонажей не появлялся ни в одном из произведений Толкина, в каждом из них можно увидеть оттенки типов личности и динамику отношений, которые заставили фанатов влюбиться в этот мир.

Фото: imdb.com

Миллиард на Средиземье, темнокожие персонажи и неизвестные сценаристы

«Властелин колец: Кольца власти» — самый дорогой телесериал в истории. Одна только покупка прав обошлась Amazon в $250 млн. На создание первого сезона ушло еще $468 млн. А всего на пять сезонов студия потратила $1 млрд. Cюда вошли затраты не только на съемки, но и на строительство необходимой инфраструктуры. Для сравнения: первый сезон «Игры престолов» обошелся в $50–60 млн, а бюджет одного эпизода «Дома Дракона» не превышал $20 млн (то есть стоимость первого сезона в 10 серий не больше $200 млн).

Первые же эпизоды в полной мере показывают, что грандиозные деньги ушли в дело. Жаль, что сериал не идет на больших экранах, потому что ни один планшет или экран компьютера не сможет передать красоту доспехов или мерцающей эльфийской кожи.

Тем не менее у фанатов Средиземья возникло немало претензий к сериалу. Например, появление темнокожих персонажей эльфа Арондира (Исмаэль Крус Кордова), мохнонога Садока Берроуза (Ленни Генри) и гномьей принцессы Дисы (Софиа Номвете). У Толкина не было такого расового разнообразия и темнокожими персонажами были в основном харадримы — воинственные союзники Саурона с юга. Однако эта претензия легко объясняется принятыми нормами не слишком толерантной Англии ХХ века, в которой жил писатель.

Но если внедрение темнокожих артистов объясняется историческим контекстом, то различное представление гномов в книгах и в сериале возмутило поклонников куда сильнее. Во-первых, саму гномью принцессу Дису (Софиа Номвете) шоураннеры придумали специально. Во-вторых, она тоже темнокожая. Фанаты не раз упрекали создателей в отсутствии элементарных знаний и указывали, что гномы не могут быть темнокожими, поскольку много времени проводят под землей, в копях Мории. А в-третьих, по описаниям Толкина, у гномов обоих полов есть борода. В «Истории Средиземья» автор пишет, что «потерять бороду — для любого гнома позор и унижение». Однако исполнительный продюсер сериала Линдси Вебер после выхода трейлера на Comic-Con заявила, что у гномих бороды будут точно.

Фанаты канона беспокоятся, что отсутствие Питера Джексона в сериале погубит проект. Сценарная нагрузка лежит на двух малоизвестных в киноиндустрии специалистах — Патрике Маккее и Джоне Д. Пейне. Однако еще во время съемок уже легендарной трилогии «Властелин колец» Джексона обвиняли в полном незнании книг и ужасном актерском касте.

Официально сериал не выйдет в России, но в интернете всё же можно найти первые его эпизоды. В стартовом сезоне запланировано восемь серий. Каждая будет выходить по пятницам до 14 октября.