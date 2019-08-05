https://static.news.ru/photo/12ccf604-b78d-11e9-b99c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ achpod/Global Look Press

Жителей Ачинска, эвакуированных из опасных районов города из-за серии взрывов боеприпасов на военном складе, перевезут в город Боготол, который расположен на расстоянии 59 км. По данным мэрии, всего насчитывается 11 тысяч человек.

Город Боготол с населением около 20 тысяч человек расположен на Транссибирской магистрали в 252 км к западу от Красноярска, в 6 км к северу от реки Чулым в Ачинской лесостепи и в 59 км от самого Ачинска.

Тем, кто решил покинуть город самостоятельно, власти советуют выезжать минимум за 20 км от города.

На данный момент также идёт экстренная эвакуация детского лагеря, расположенного вблизи ЧП, и ещё трёх населённых пунктов. Личный состав войсковой части 74008 укрыт в бомбоубежище. В районе ЧП ограничено движение пассажирских поездов сообщением Абакан — Москва и Москва — Абакан и автобусов. Взрывы боеприпасов в Ачинском районе участились. Разлёт осколков достигает 15 км.

Министр обороны России Сергей Шойгу направил в район взрывов своего заместителя Дмитрия Булгакова. Вместе с ним в Ачинск следует группа специалистов с целью ликвидации пожара.

Кроме того, предварительно установлена причина пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае, для тушения возгорания туда направлены два пожарных поезда.

Ранее сообщалось, что один военнослужащий погиб в результате взрывов. Якобы погибший — сотрудник ведомственной пожарной охраны Министерства обороны РФ. По последним данным МЧС, госпитализированы трое военных с осколочными ранениями. У двоих многочисленные переломы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Ещё один будет проходить лечение амбулаторно. Также сообщалось о госпитализации ребёнка. Всего за медицинской помощью обратились восемь человек, писал News.ru.