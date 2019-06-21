https://static.news.ru/photo/630649ca-941c-11e9-84dd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Женщины становятся участниками дорожно-транспортных происшествий в среднем на 5-10% чаще, чем мужчины, но аварии с участием последних на 2-3% убыточнее. К таким выводам пришли эксперты страховой компании «Согласие».

Частота повреждений автомобиля до состояния нецелесообразности его восстановления у мужчин на 10-20% выше, чем у женщин. Чаще всего это происходит в случае с молодыми водителями с опытом вождения менее четырёх лет. Для этой категории граждан стоимость полиса КАСКО из-за высоких рисков может возрастать вдвое, говорится в пресс-релизе «Согласия», поступившем в редакцию News.ru.

Как отмечает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалёв, молодые водители с небольшим стажем, садящимся за руль мощных, но не очень дорогих автомобилей, — «самая рисковая часть наших клиентов».

Именно они приносят самые крупные убытки, разбивая машину до состояния, когда ее нет смысла восстанавливать. Зато семейные водители, как правило, водят более аккуратно, за что могут получить скидку до 20%, — подчёркивает Ковалёв.

Как писал News.ru, ранее замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что ужесточение ответственности, в том числе уголовной, за нарушения правил дорожного движения является действенным методом борьбы за безопасность на дорогах.