https://static.news.ru/photo/4c9226a0-b1f9-11e9-98c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сейсмическая активность магнитудой 3,4 была зафиксирована около закрытого города Новоуральск, в котором располагаются объекты ядерного топливного цикла.

По словам доктора геолого-минералогических наук Владислава Щапова, нет поводов для беспокойства. Все здания были построены с надёжным запасом прочности на случай землетрясений.

Это и не слабое, но и не особо сильное землетрясение, его можно назвать полусерьёзным, — отметил он.

Проблемы могут начаться с плотинами, считает учёный. Они были возведены в 1950–1960-х годах и практически не ремонтировались, передаёт URA.RU .

Ранее News.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье вечером, 28 июля, в море у побережья острова Ява в Индонезии. Ява — покрытый вулканами остров между Суматрой и Бали.