Сейсмическая активность магнитудой 3,4 была зафиксирована около закрытого города Новоуральск, в котором располагаются объекты ядерного топливного цикла.
По словам доктора геолого-минералогических наук Владислава Щапова, нет поводов для беспокойства. Все здания были построены с надёжным запасом прочности на случай землетрясений.
Это и не слабое, но и не особо сильное землетрясение, его можно назвать полусерьёзным, — отметил он.
Проблемы могут начаться с плотинами, считает учёный. Они были возведены в 1950–1960-х годах и практически не ремонтировались, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье вечером, 28 июля, в море у побережья острова Ява в Индонезии. Ява — покрытый вулканами остров между Суматрой и Бали.