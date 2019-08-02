https://static.news.ru/photo/c7bc4c72-b517-11e9-b273-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look Press

Правоохранительные органы начали проверку по факту гибели заключённого исправительной колонии № 11 в Борском районе Нижегородской области. Информацию об этом приводит СУ СК по региону.

По предварительным данным, 28 июля 2019 года в помещении палаты, расположенной в медицинской части исправительной колонии № 11 сотрудниками дежурной смены обнаружен 47-летний мужчина с признаками суицида, — говорится на сайте ведомства .

Сотрудники СК не обнаружили у погибшего признаков насильственной смерти, в палате он находился один. Назначена судмедэкспертиза.

Мужчина отбывал наказание за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, он состоял на профилактическом учете, как склонный к суициду.

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