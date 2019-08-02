Правоохранительные органы начали проверку по факту гибели заключённого исправительной колонии № 11 в Борском районе Нижегородской области. Информацию об этом приводит СУ СК по региону.
По предварительным данным, 28 июля 2019 года в помещении палаты, расположенной в медицинской части исправительной колонии № 11 сотрудниками дежурной смены обнаружен 47-летний мужчина с признаками суицида, — говорится на сайте ведомства.
Сотрудники СК не обнаружили у погибшего признаков насильственной смерти, в палате он находился один. Назначена судмедэкспертиза.
Мужчина отбывал наказание за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, он состоял на профилактическом учете, как склонный к суициду.