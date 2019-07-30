https://static.news.ru/photo/8c6bf826-b2be-11e9-b70a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Лесные пожары в Сибири могут быть попыткой скрыть незаконные вырубки тайги. Такое мнение высказал музыкант Юрий Лоза, комментируя слова губернатора Красноярского Края Александра Усса о том, что ликвидировать очаги стихии якобы бессмысленно.

Я готов с ним (Александром Уссом. — News.ru) согласиться, потому что в армии успел познакомиться с таким явлением, как лесной пожар — нас бросали на ликвидацию, но толку от нас не было никакого, — написал Лоза в Facebook .

Музыкант пояснил, что существует несколько способов борьбы с такими возгораниями, но «они действенны только на ранней стадии, пока огонь не пошёл верхом».

Самый простой — создать на пути огня широкую полосу, на которой нечему гореть. Это может быть искусственная просека или выжженная специально полоска того же леса. Противоположная сторона просеки заливается водой и вот там находятся специально обученные люди, уничтожающие перелетающие головешки, — продолжил Лоза.

По его мнению, такие меры эффективны «только вначале и при желании потушить».

В данном же случае полыхнуло сразу в нескольких местах, и, как мне кажется, исключительно для того, чтобы скрыть незаконные вырубки. А иначе с чего бы лесу самовозгораться? — резюмировал музыкант.

Как писал News.ru. 29 июля красноярский губернатор Александр Усс заявил о якобы бессмысленности борьбы с огнём, а также, что бездействие специалистов во время лесных пожаров в труднодоступных местах является общемировой практикой.

Позднее пожары в России, точнее необходимость их скорейшего тушения, вышли на уровень ООН.