В окрестностях города Ачинска Красноярского края взорвался склад боеприпасов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. По данным СМИ, пожар охватил два хранилища, где находятся в общей сложности около 40 000 артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм. Спасатели эвакуировали жителей ближайших населённых пунктов.

Пожар на территории одного из складов Центрального военного округа начался около 13:00 в понедельник 5 августа.

На территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Личный состав склада эвакуирован, — прокомментировали в пресс-службе округа.

Сообщается, что при взрывах пострадали как минимум семь человек, из которых один ребёнок. Также, по некоторым данным, при взрыве погиб один военнослужащий, однако Минобороны пока опровергает эту информацию.

До города докатывается взрывная волна, по информации МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей города Ачинска нет, — сообщила днём пресс-служба администрации Ачинска.

krskdtp/vk.com

Однако уже через несколько часов этот же орган призвал местных жителей приготовится к эвакуации.

МЧС сообщало об эвакуации населения в радиусе 20 километров от места пожара и взрывов: сами склады находятся в селе Каменка. Вывезти предстояло около 11 000 жителей района. В то же время, в самом Ачинске проживает более 100 000 человек.

Губернатор Красноярского края Александр Усс выехал к месту событий, туда же министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шойгу послал двух своих заместителей.

В местных сообществах «ВКонтакте» пишут, что волной от взрыва повредило жилые дома, во многих здания выбиты окна.

У нас под Ачинском, около деревни Каменка, в воинской части, горят военные склады. За несколько километров слышны сильные хлопки от взрывов снарядов. Есть информация, что некоторые люди бегут из домов в лес. На улицах много машин и людей, — говорится в одном из постов в группе «Подслушано в Ачинске».

Я была на работе, мы услышали гром, подумали, что гроза, потом в течение короткого времени было еще 19 штук взрывов. По громкоговорителю сказали оставаться дома, но дома оставаться невозможно, окна ходуном ходят, очень страшно. Мы не можем выбраться из Ачинска уже час, взяли всё необходимое. Все ринулись за город, пробки на выездах в обе стороны. Знаете, прямо как в фильме «Чернобыль» показывали, напоминает такую же ситуацию. Нам ничего не говорят, люди боятся, что огонь доберётся до складов с химическими боеприпасами, — рассказала красноярскому изданию NGS24.RU местная жительница.

Дизель Dizel/YouTube

На данный момент также идёт экстренная эвакуация детского лагеря, расположенного вблизи ЧП, и ещё трёх населённых пунктов. Личный состав войсковой части № 74008 укрыт в бомбоубежище. Как сообщали в Минтрансе, РЖД ограничили движение поездов в районе ЧП. Транспорт следует в обход участка Красноярской ж/д. В районе ЧП ограничено движение пассажирских поездов сообщением «Абакан — Москва» и «Москва — Абакан» и автобусов.

Взрывы боеприпасов в Ачинском районе участились. Разлёт осколков достигает 15 км.

Ачинский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» работает в штатном режиме и отгружает продукцию с помощью железнодорожного транспорта, согласно графику. Взрывы боеприпасов на военных складах не повлияли на работу НПЗ.