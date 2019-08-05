https://static.news.ru/photo/c7592352-b78f-11e9-9872-fa163e074e61_660.jpg АО «Ачинский НПЗ ВНК» Фото: anpz.rosneft.ru

Ачинский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» работает в штатном режиме и отгружает продукцию с помощью железнодорожного транспорта согласно графику. Взрывы боеприпасов на военных складах не повлияли на работу НПЗ.

Отгрузка продукции потребителям осуществляется по графику, — сказал ТАСС представитель завода.

Как сообщали в Минтрансе, РЖД ограничило движение поездов в районе ЧП. Транспорт следует в обход участка Красноярской ж/д. В районе инцидента ограничено движение пассажирских поездов сообщением Абакан — Москва и Москва — Абакан и автобусов.

На данный момент власти приняли решение об эвакуации жителей Ачинска в город Боготол, который расположен в 59 км. По данным мэрии, всего их насчитывается 11 тысяч человек. Тем, кто решил покинуть город самостоятельно, власти советуют выезжать минимум за 20 км от города.

На данный момент также идёт экстренная эвакуация детского лагеря, расположенного вблизи ЧП, и ещё трёх населённых пунктов. Личный состав войсковой части 74008 укрыт в бомбоубежище. Разлёт осколков достигает 15 км.

Министр обороны России Сергей Шойгу направил в район взрывов своего заместителя Дмитрия Булгакова. Вместе с ним туда следует группа специалистов с целью ликвидации пожара.

Предварительно установлена причина пожара, для тушения возгорания туда направлены два специальных поезда, писал News.ru.