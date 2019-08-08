В Минобороны назвали причину пожара, возникшего на территории воинской части под Архангельском. ЧП произошло из-за взрыва жидкостного реактивного двигателя во время его испытаний.
На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошёл взрыв и возгорание изделия, — цитирует сообщение ведомства
ТАСС.
В Минобороны уточнили, что выброс вредных веществ не зафиксирован, а радиационный фон в районе ЧП находится в пределах нормы.
Ранее News.ru писал, что в результате ЧП на полигоне от полученных ранений скончались два человека. Ещё шестеро пострадали.