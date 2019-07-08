Сотрудники МЧС нашли тело ещё одного погибшего в результате наводнения в Иркутской области. Об этом сообщили в штабе Медицины катастроф.
Таким образом, общее число погибших достигло 23 человек, – приводит «Интерфакс» слова источника в штабе.
Собеседник агентства отметил, что ещё два человека, ранее считавшиеся пропавшими без вести, найдены живыми. Таким образом количество пропавших снизилось до восьми человек. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Как писал News.ru, ранее сообщалось о 22 погибших и 11 пропавших без вести в результате наводнения в Иркутской области. От паводка пострадали 98 населённых пунктов. Материальный ущерб, нанесённый стихийным бедствием, предварительно оценивается в 29 млрд рублей.