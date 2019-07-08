https://static.news.ru/photo/fc5d680a-a16a-11e9-b95a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники МЧС нашли тело ещё одного погибшего в результате наводнения в Иркутской области. Об этом сообщили в штабе Медицины катастроф.

Таким образом, общее число погибших достигло 23 человек, – приводит « Интерфакс » слова источника в штабе.

Собеседник агентства отметил, что ещё два человека, ранее считавшиеся пропавшими без вести, найдены живыми. Таким образом количество пропавших снизилось до восьми человек. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как писал News.ru, ранее сообщалось о 22 погибших и 11 пропавших без вести в результате наводнения в Иркутской области. От паводка пострадали 98 населённых пунктов. Материальный ущерб, нанесённый стихийным бедствием, предварительно оценивается в 29 млрд рублей.