https://static.news.ru/photo/1621cdc0-b792-11e9-8914-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/achpod/Global Look Press

Четверо солдат числятся пропавшими без вести в результате детонации снарядов на военном складе в Красноярском крае. Во время первых взрывов они находились внутри здания и разгружали боеприпасы.

Сотрудники МЧС считают, что шансы найти военных живыми близки к нулю, информирует Life .

Как сообщалось, личный состав войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения, укрыт в бомбоубежище. На военном складе горят две площадки, где находятся не меньше 40 тысяч крупных снарядов, калибра 125 и 152 мм.

По предварительным данным, один военнослужащий погиб. Однако официального подтверждения этой информации ещё не было. Всего были госпитализированы трое военных с осколочными ранениями. У двоих многочисленные переломы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Ещё один военнослужащий будет проходить лечение амбулаторно. Также известно о госпитализации ребёнка. Всего за медицинской помощью обратились восемь человек.

Жителей Ачинска перевезут в город Боготол, который расположен на расстоянии 59 км. По данным мэрии, всего там насчитывается 11 тысяч человек. Тем, кто решил покинуть город самостоятельно, власти советуют выезжать минимум за 20 км от города, писал News.ru.