https://static.news.ru/photo/98c206c2-b5f4-11e9-a408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сильный ливень в Амурской области затопил улицы столицы региона — Благовещенска. Дождь стал причиной остановки водозабора и отключения электроэнергии в некоторых районах города.

За час в областном центре выпало более 44 мм осадков. Такой объём характеризуется как опасное метеорологическое явление. Ливень с сильнейшим шквалистым ветром нанес серьёзный урон городу: повалены деревья, затоплены улицы, произошло отключение электричества, остановка водозабора, — говорится в сообщении на странице администрации города в Instagram .

На подстанции «Моховая» из-за подтопления сработала защита, что привело к отключению насосов на водозаборе «Северный». Также отключения произошли и на других инфраструктурных объектах, в связи с чем в районах города отсутствует электричество и снижен напор воды в водопроводе.

По состоянию на 20:30 по местному времени (14:30 мск) электроснабжение подстанции «Моховая» восстановлено.

Как писал News.ru, ранее министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский сообщил, что число подтопленных паводком жилых домов в регионе за сутки уменьшилось на 245 единиц.