Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сильный ливень в Амурской области затопил улицы столицы региона — Благовещенска. Дождь стал причиной остановки водозабора и отключения электроэнергии в некоторых районах города.

За час в областном центре выпало более 44 мм осадков. Такой объём характеризуется как опасное метеорологическое явление. Ливень с сильнейшим шквалистым ветром нанес серьёзный урон городу: повалены деревья, затоплены улицы, произошло отключение электричества, остановка водозабора, — говорится в сообщении на странице администрации города в Instagram.

На подстанции «Моховая» из-за подтопления сработала защита, что привело к отключению насосов на водозаборе «Северный». Также отключения произошли и на других инфраструктурных объектах, в связи с чем в районах города отсутствует электричество и снижен напор воды в водопроводе.

По состоянию на 20:30 по местному времени (14:30 мск) электроснабжение подстанции «Моховая» восстановлено.

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За час в областном центре выпало более 44 миллиметров осадков. Такой объём характеризуется как опасное метеорологическое явление. Прошедший в областном центре ливневый дождь с сильнейшим шквалистым ветром нанес серьёзный урон городу: повалены деревья, затоплены улицы, произошло отключение электричества, остановка водозабора. Коммунальщики предупреждают, что в связи с переполненностью Амура и Зеи, переувлажнённостью грунта из-за непрекращающихся дождей, вода с городских улиц начнёт уходить не менее чем через 6-8 часов. На особенно проблемные места «ГСТК» направляет технику для откачки воды. Из-за подтопления сработала защита на подстанции «Моховая», вследствие чего отключились два насоса на водозаборе «Северный». Произошли отключения и на некоторых других подстанциях, в связи с чем в районах города произошло отключение электричества, снижение напора воды в водопроводе. В 20:30 электроснабжение подстанции «Моховая» было восстановлено. Водозабор «Северный» запущен в работу. Аварийные бригады «АКС» и «ДРСК» производят все необходимые работы. Также резкое ухудшение погодных условий ожидается и завтра. Как сообщает Амурский Гидрометцентр, 4 августа местами по области пройдут сильные дожди, ливни с грозами, усиление ветра при грозе с порывами до 13-18 м/с. В Благовещенске завтра ожидается переменная облачность, слабый дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с., днём с усилением до 14 м/с. Температура ночью +19+21 С, днём +29+31 С. Уважаемые жители и гости города! Будьте внимательны. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефонам: 112 или 202-112.

Публикация от Администрация г. Благовещенска (@blagoveshchensk.rf)

Как писал News.ru, ранее министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский сообщил, что число подтопленных паводком жилых домов в регионе за сутки уменьшилось на 245 единиц.

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