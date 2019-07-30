https://static.news.ru/photo/44dad9d2-b39f-11e9-9472-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот РадисткаКЭТ/youtube

Автомобиль Ferrari столкнулся с Lada Kalina на парковке торгового центра «Порт» в Казани. Случайная очевидица сообщила, что водитель спорткара напал на неё из-за видеорегистратора.

Он заметил камеру в салоне проезжающей мимо машины, подошёл к ней и попросил шофёра опустить стекло. После этого он вырвал регистратор из салона и попытался разбить его с криками «Давай сюда!». Видеозапись инцидента пострадавшая опубликовала в YouTube.

На помощь девушке вышли охранники ТЦ, которые смогли усмирить участника ДТП и отдали прибор владелице.

Ранее News.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего водителя Rolls-Royce, напавшего на пешехода на Комендантском проспекте Санкт-Петербурга. Шофёр пытался проехать по тротуару, однако пострадавший перегородил дорогу и сделал замечание.

Водитель вышел из машины и обрызгал обидчика из перцового баллончика. После этого из авто вышли ещё два человека. Совместными усилиями нападавшие сорвали с мужчины футболку и ударили несколько раз. Пострадавший обратился в полицию.