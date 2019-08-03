https://static.news.ru/photo/e576cd78-b5ee-11e9-8659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Число подтопленных паводком жилых домов в Амурской области за сутки уменьшилось на 245 единиц. Об этом заявил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

На сегодня остаются подтопленными 92 жилых дома (за сутки минус 245), 835 приусадебных участка (за сутки минус 400). Всего было эвакуировано 2593 человека, — говорится на сайте правительства Приамурья .

За сутки из пунктов временного размещения в городе Свободный и селе Новокиевский Увал домой вернулись 87 человек, в том числе 60 детей.

Как писал News.ru, в конце июля из-за разлива рек бассейна Зеи в регионе оказались затоплены 11 населённых пунктов. На территории Мазановского и Селемджинского районов эвакуировали 1304 человека, в том числе 380 детей. Кроме того, вертолёт Ми-26 МЧС доставил местным жителям 3,6 тонны воды и тонну продуктов питания.