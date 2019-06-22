https://static.news.ru/photo/88c4a2e8-9506-11e9-8d55-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dawn of a Soul/Wikimedia Commons

Родители двух девочек, изъятых органами опеки в Москве, не были сатанистами, как ранее сообщали некоторые СМИ. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты.

В СМИ появились публикации об изъятии двоих детей из семьи сатанистов. Информация не соответствует действительности, — цитирует сообщение РИА Новости .

Об этой семье работникам соцзащиты было известно с середины мая, когда на номер неотложной помощи «051» поступила информация о том, что двое их детей не гуляют на улице и не посещают школу.

В тот же день по указанному в сообщении адресу выехали специалисты соцзащиты, но не смогли попасть в помещение. На следующие сутки хозяева открыли дверь, но в квартиру представителей власти не пустили.

После этого данные об отсутствии контакта с семьёй и о том, что дети не посещали школу, направили в полицию, комиссию по делам несовершеннолетних и поликлинику. В настоящее время девочки находятся в медучреждении.

Ранее телеканал РЕН сообщил, что полиция пришла по вызову в московскую квартиру, где обнаружила двух детей, не знающих своих имён, не ходящих в детсад и школу. В публикации говорилось, что на стенах в квартире развешены сатанинские плакаты, а также в помещении находились лошадиный и козлиный черепа.

Как писал News.ru, в апреле Следственный комитет заинтересовался историей из подмосковных Мытищ, где четверо детей проживали в антисанитарных условиях. Дети не посещали образовательные учреждения и питались продуктами с помойки. Сотрудники ведомства нагрянули в квартиру с проверкой.