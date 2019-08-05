https://static.news.ru/photo/3fecefc6-b784-11e9-ac3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: tb_bolshevik/vk.com

Администрация города Ачинска Красноярского края приняла решение об эвакуации жителей из-за продолжающихся взрывов на военном складе.

Готовится срочная эвакуация жителей Ачинска, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Красноярского края.

Ранее в мэрии утверждали, что угрозы для жителей Ачинска нет. Были эвакуированы только четыре населённых пункта в радиусе 20 км вокруг склада. На данный момент также идёт экстренная эвакуация детского лагеря, расположенного вблизи ЧП, а также еще трёх населённых пунктов. Число эвакуированных по предварительным подсчётам составит около одной тысячи человек, заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. Личный состав войсковой части № 74008 укрыт в бомбоубежище.

По последним данным, при взрывах пострадали семь человек, в том числе двое военнослужащих и ребёнок. Минтранс принял решение об ограничении движения пассажирских поездов.

Разлёт осколков достигает 15 км.

Министр обороны России Сергей Шойгу направил в район взрывов своего заместителя Дмитрия Булгакова. Вместе с ним в Ачинск следует группа специалистов с целью ликвидации пожара.

Предварительно установлена причина пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае, для тушения возгорания туда направлены два пожарных поезда, писал News.ru.