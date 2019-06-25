https://static.news.ru/photo/699f7bee-9732-11e9-baf1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: KlitschkoOfficial/facebook.com

Украинский боксёр Владимир Кличко и члены его семьи едва не погибли при пожаре на арендованной яхте у берегов Испании.

Спасением занималась пожарная служба острова Мальорка. По данным Life , когда началось возгорание, яхта, стоимость суточной аренды которой составляет €7200, шла от берегов Ибицы к Мальорке и находилась в 11 км от пункта назначения.

Огонь появился в машинном отделении, причины в данный момент устанавливаются. По словам Кличко, спасатели действовали оперативно.

Члены пожарной команды сделали всё возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывезти всех на берег как можно быстрее, — заявил он.

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