Украинский боксёр Владимир Кличко и члены его семьи едва не погибли при пожаре на арендованной яхте у берегов Испании.
Спасением занималась пожарная служба острова Мальорка. По данным
Огонь появился в машинном отделении, причины в данный момент устанавливаются. По словам Кличко, спасатели действовали оперативно.
Члены пожарной команды сделали всё возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывезти всех на берег как можно быстрее, — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что новый главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Маурицио Сарри встретился с лидером команды Криштиану Роналду на его яхте.