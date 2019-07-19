https://static.news.ru/photo/6272d2ea-92d1-11e9-a8c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Водитель автомобиля ВАЗ-2106 в состоянии опьянения устроил гонки с сотрудниками полиции в Кирове. Инцидент попал на видео.

Кадры опубликованы на странице «Место происшествия» в социальной сети « ВКонтакте ».

Шофёр пытался оторваться от сотрудников правоохранительных органов, превышая скорость, заезжая во дворы, проезжая на красный и пересекая двойную сплошную. Кроме того, машина дважды чуть не сбила пешеходов, которые успевали увернуться.

В результате силовикам удалось остановить нарушителя. Мужчина уже был лишён прав за вождение в нетрезвом виде, поэтому стал фигурантом уголовного дела. Кроме того, на него было оформлено 14 протоколов об административном правонарушении, а суд постановил арестовать нарушителя на двое суток.

Ранее News.ru писал, что полицейские Пензенской области задержали 22-летнего местного жителя. По данным силовиков, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил гонки с сотрудником ДПС.