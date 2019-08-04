https://static.news.ru/photo/3dac288a-b6c6-11e9-b354-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Отключение электропитания в терминале D московского аэропорта Шереметьево не связано со сбоями в работе электрооборудования МОЭСК, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Всё электрооборудование МОЭСК, в том числе отвечающее за электроснабжение аэропорта, работало и работает в штатном режиме, — уточнили в МОЭСК.

Отключение электропитания в терминале D произошло в 11:50 по московскому времени и через 13 минут было восстановлено. По версии представителей воздушной гавани, инцидент случился из-за короткого замыкания на подстанции МОЭСК.

ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» (МОЭСК) — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, которая оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территориях Москвы и Московской области.

Ранее News.ru писал, что основание крыши ангара воздушных судов обрушилось утром 3 августа на территории Шереметьево. Во время инцидента никто не пострадал. Работа гавани не была нарушена, так как здание не обслуживает пассажиров и находится на удалении от терминалов.