https://static.news.ru/photo/91b89946-9a55-11e9-a1bf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 33.mchs.gov.ru

Прокуратура начала проверку по взрыву бытового газа в городе Коврове Владимирской области, в результате которого погиб один человек и 10 пострадали, сообщает РИА Новости .

В ночь с 28 на 29 июня в пятиэтажном доме № 1/2 по улице Зои Космодемьянской произошёл взрыв газа с последующим возгоранием. СУ СК заявляет, что причиной аварии стала утечка. В одной из квартир подводящие газ шланги были вырваны, что привело к скоплению паров в помещении. Первоначально говорилось об одном погибшем и трёх раненых. Позднее СК заявил о 10 пострадавших.

Прокуратурой области организована проверка всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники Ковровской городской прокуратуры, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Ранее News.ru писал, что в качестве основной версии инцидента рассматриваются неадекватные действия одного из жителей квартиры, в которой произошло ЧП.