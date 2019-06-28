Прокуратура начала проверку по взрыву бытового газа в городе Коврове Владимирской области, в результате которого погиб один человек и 10 пострадали, сообщает
В ночь с 28 на 29 июня в пятиэтажном доме № 1/2 по улице Зои Космодемьянской произошёл взрыв газа с последующим возгоранием. СУ СК заявляет, что причиной аварии стала утечка. В одной из квартир подводящие газ шланги были вырваны, что привело к скоплению паров в помещении. Первоначально говорилось об одном погибшем и трёх раненых. Позднее СК заявил о 10 пострадавших.
Прокуратурой области организована проверка всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники Ковровской городской прокуратуры, — говорится в сообщении Следственного комитета.
Ранее News.ru писал, что в качестве основной версии инцидента рассматриваются неадекватные действия одного из жителей квартиры, в которой произошло ЧП.