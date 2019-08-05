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В красноярском Ачинске открыли три эвакуационных пункта для жителей, чьи дома оказались в зоне, близкой к взрывам в воинской части.

Пункты в школах Ачинска № 12, 18, 1 готовы к приему жителей, — цитирует ТАСС сообщение администрации города.

В данный момент спасатели эвакуируют жителей посёлка Каменка. Их перевезут в места временного размещения, которые находятся в населённых пунктах Ястребово и Горный.

Серия взрывов произошла на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. В районе ЧП ограничено движение пассажирских поездов сообщением Абакан — Москва и Москва — Абакан и автобусов. Разлёт осколков достигает 15 км.

Как писал News.ru, Ачинский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» работает в штатном режиме и отгружает продукцию с помощью железнодорожного транспорта согласно графику. Взрывы боеприпасов на военных складах не повлияли на работу НПЗ.