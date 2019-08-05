https://static.news.ru/photo/e0365b42-b77b-11e9-9823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот youtube.com

Пожар на артиллерийском складе в районе деревни Каменка Ачинского района Красноярского края на территории Войсковой части 74008 произошёл из-за подрыва одного снаряда, заявил представитель экстренных служб.

По словам источника, для тушения возгорания направлены два пожарных поезда.

МЧС приняло решение о срочной эвакуации всех, кто находится в радиусе 20 км вокруг склада. При этом краевые власти утверждают, что угрозы жителям города в связи со взрывами нет, информирует РИА Новости .

Ранее два человека были госпитализированы в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае. У всех пострадавших осколочные ранения, сообщили в МЧС. Люди в панике покидают посёлок. По предварительным данным, полиция перекрыла дорогу из Ачинска в Назарово. На место ЧП начинают пребывать экстренные службы, писал News.ru.